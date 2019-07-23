УАЗ оснастит Патриот дизелем Ford — журнал За рулем

УАЗ оснастит Патриот дизелем Ford

О создании такой модификации внедорожника сообщает зарубежный дилер.

Материалы по теме
Совершенно новый УАЗ: «Русский Прадо» обещают сделать надежным

Обновление Патриота идет стремительными темпами. Сначала появилась информация, что УАЗ готовит модификацию с автоматической коробкой передач, потом — сведения о модернизированном двигателе. А теперь заявили и о создании дизельной модификации внедорожника.

Бельгийское представительство Ульяновского автозавода на своей странице в Facebook сообщило о достаточно масштабной доработке внедорожника 2020 модельного года. Заявлено, что автомобиль получит некие изменения по раме и кузову.

Еще для Патриота адаптируют дизельный двигатель от Ford Transit. Речь идет о турбодизеле 2.2 семейства Duratorq. На коммерческой модели он представлен в нескольких вариантах мощности (100/125/136/150 л.с.), но о варианте для УАЗа данных пока нет.

Пока достоверно известно лишь о том, что новые двигатели для Патриотов с автоматической коробкой 6L50 Punch Powerglide получили новую систему охлаждения и будут иметь бензиновые и газобензиновые версии с заводскими индексами 409051.1000403–20, 409051.1000403–30 и 409052.1000403–30.

Фото: UAZ Belgium

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (12)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые