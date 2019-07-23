Правда что ли? Citroen переименовывают в Zitrön!

Наиболее распространенные в нашей стране вариаторы — японские, фирмы Jatco. Их используют Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep и Suzuki. Чаще других модификаций встречается вариатор JF011E. Как распознать приближающуюся неисправность? Ремонтировать или менять? Сколько стоит? На часто задаваемые вопросы о вариаторах отвечает эксперт «За рулем».
Концерн «Вольво» отзывает полмиллиона своих авто по всему миру. Причина сервисной акции — возможное возгорание в моторном отсеке. Оно может возникнуть из-за детали, расплавившейся от высокой температуры.
Компания «Ренессанс Страхование» назвала самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев 2019 года. Вся тройка лидеров по угонам представлена «корейцами»: «Хендай Солярис, „Киа Рио“ и „Киа Сид“.
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