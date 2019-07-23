Правда что ли? Citroen переименовывают в Zitrön!

На официальном сайте Citroen Germany появилось объявление, что марку в отдельно взятой стране переименовывают, и «Citroen становится Zitrön».

Автолюбители засуетились: действительно французский автопроизводитель решил сменить имя или это такая шутка, посвященная 100-летнему юбилею марки, а потом все будет как обычно?

Мало того, что «Citroen становится Zitron», на сайте французского автопроизводителя в Германии есть даже новый логотип бренда!

Параллельно с редизайном веб-сайта под новое название также опубликовано видео, в котором генеральный директор Citroen Germany Вольфганг Шлимме представляет новую марку на конференции дилеров, а также объясняет, для чего нужно переименование. За 100 лет немцы так и не научились правильно произносить название бренда. Теперь это исправлено, слово стало благозвучным и даже созвучным слову цитрон (лимон).

У автодилера Hennes в магазине кипит работа: визитки, значки, кружки, шоколадки с логотипом — все подлежит замене. Сотрудники отвечают на телефонные звонки и учатся без запинки произносить новое название компании. И как по волшебству продажи взлетают, машина продается за машиной — раньше покупателей смущало название, и они порой переключались на конкурентов, теперь же Zitron является бестселлером.

Немцы решили адаптировать французское название к немецким языковым привычкам? Сайт был взломан вредителями-дислексиками? В немецком подразделении компании Citroen, или теперь Zitrön, успокоили — это просто новая маркетинговая кампания, посвященная 100-летию бренда, которую реализовало рекламное агентство Havas из Дюссельдорфа. Шуточная кампания проводится только в интернете, и через некоторое время обычное название торговой марки и ее нормальное правописание вернутся.

Удивительно, но эта рекламная кампания в социальных сетях признана самой успешной из организованных Citroen Germany в последние годы.

Можно ли накачать спустившее колесо с помощью огнетушителя? Проверено — можно!



Видео: YouTube

