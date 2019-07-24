В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль

Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан», из которого следует, что здесь всерьез намерены развивать автопром.

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В постановлении президента Узбекистана говорится, что в 2019–2023 годах требуется нарастить ежегодный объем производства легковых автомобилей до 350 тысяч штук, из которых 100 тысяч единиц планируется отправлять на экспорт. При этом уровень локализации в среднем должен составить 60%. Сейчас точных цифр не приводятся, но, по грубым оценкам, это не выше 10–20%.

Также планируется обновить модельный ряд. Тут одним из пунктов и предусмотрено «производство новой современной модели легкового автомобиля, доступной для широких слоев населения».

К созданию проектной лаборатории при АО «Узавтосаноат» планируется привлечь специалистов ведущих зарубежных компаний и международных экспертов.

На госхолдинге «Узавтосаноат» собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.

Министерство финансов, Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан и АО «Узавтосаноат» вместе с коммерческими банками должны найти средства для финансирования проектов по локализации автомобилей отечественного производства. Необходимо привлечь не менее 700 млн долларов США за счет средств иностранных банков на реализацию инвестиционных проектов в автомобилестроении.

Планируется также завершить переговоры с ведущими зарубежными компаниями по организации производства автомобилей на территории Республики Узбекистан, в частности с компанией General Motors.

Агентству «Узстандарт», Минэкономики и промышленности Узбекистана и АО «Узавтосаноат» с учетом передового зарубежного опыта предложено до 1 ноября 2019 года разработать и утвердить типовые испытательные программы, которые обеспечат безопасность и качество запчастей и комплектующих.

Действовать в Узбекистане в отношении автопрома начали решительно. Так, на предприятии GM-Uzbekistan в одночасье были уволены все топ-менеджеры. По мнению владельцев, из-за них завод нес убытки. На их места была нанята молодежь.



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