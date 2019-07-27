Нетерпеливый пациент: на ходу выпрыгнул из скорой — и деру! — журнал За рулем

Нетерпеливый пациент: на ходу выпрыгнул из скорой — и деру!

Каскадер-любитель хорошо известен полиции.

Камера видеорегистратора захватила момент, когда полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи и убежал. Видимо, «отпустило», иронизируют пользователи соцсетей.

Впрочем, беглеца быстро опознали: киевские СМИ пишут, что сбежавший от врачей — это мужчина, который днем ранее пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше Владимирского рынка в украинской столице. Сперва он забрался на крышу и угрожал, что прыгнет вниз, потому что ему срочно нужно в Одессу. От предложений отправиться туда поездом отказывался. Полицейских, которые пытались его оттуда снять, отталкивал.

Любопытно, что, даже упав на спину и ударившись, мужчина, похоже, не получил травм, потому что бежал он от машины довольно резво.

Видео: ВКонтакте

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые