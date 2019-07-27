Почему нельзя заправить баллон ГБО до полного? — ответ эксперта

Вернее, сама заправка баллона на 100%, в принципе, возможна. Некоторые так и делают. Но, как написал один форумчанин, «все взорвавшиеся шавермы — это и есть заправка баллона под завязку»! Особенно летом. Ведь газ при нагревании расширяется сильнее, чем баллон, а потому имеет возможность «рвануть» раньше, чем сработают защитные клапаны.