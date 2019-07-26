В Объединенных Арабских Эмиратах неуплата долга — это уголовное преступление. Поэтому банкроты бегут из страны, бросая в пустыне суперкары. Так зачем же им пропадать, решили в компании HushHush.com, специализирующейся на предметах роскоши.

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Лондонская компания HushHush предлагает претендентам искать заброшенные суперкары, такие как Ламборджини и Феррари, в Объединенных Арабских Эмиратах. В объявлении о новой вакансии эта компания обещает соискателям зарплату в 30 тысяч фунтов стерлингов в год (около 2,4 млн рублей), выплату командировочных, компенсацию транспортных расходов и расходов на проживание, сообщает The Sun. Кроме того, работнику положен процент от перепродажи каждого найденного им автомобиля.

Ранее мы писали, что тысячи суперкаров, в том числе Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce, брошены в пустыне своими владельцами, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Согласно закону шариата, неуплата долга является в стране уголовным преступлением, и правонарушители, которые не в состоянии погасить долги, могут быть приговорены к длительному тюремному заключению. Поэтому и бегут из страны обанкротившиеся бизнесмены, в спешке бросая свое имущество.

Согласно должностной инструкции, соискателям понадобится умение разбираться в роскошных автомобилях и их стоимости, способность разыскивать бывших владельцев и, учитывая, что они вряд ли с охотой пойдут на контакт, еще и навыки коммуникабельности. Успешный соискатель также должен будет быстро организовать доставку автомобилей в места хранения по всему миру.

«Удивительно, как много невероятно роскошных автомобилей просто заброшены, мы хотим извлечь из этого максимальную выгоду и предложить самое лучшее нашим клиентам», — говорит основатель HushHush.com Аарон Харпин.

Компания HushHush.com специализируется на онлайн-продаже люксовых товаров — от предметов роскоши и ювелирных украшений до суперкаров, яхт, а также частных островов во Флориде, недаром ее прозвали «Amazon для миллионеров».

Одиннадцать небрежно припаркованных под открытым небом спорткаров в Техасе — грустное зрелище. Впрочем, история этих автомобилей приняла довольно неожиданный оборот.

Фото: dailysunpost.com