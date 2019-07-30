Бензин стал дешевле, но только не для обычных водителей

Оптовые цены на топливо снизились почти на 10%, но в рознице оно продолжит дорожать «в пределах инфляции».

Из-за снижения спроса оптовые цены на бензин существенно снизились — почти на 10%. Топливо АИ-92 и АИ-95 стоит сегодня 45,2 тыс. и 47,2 тыс. руб. за тонну соответственно. Напомним, что в одной тонне бензина примерно 1333 литра, а значит оптовые цены на АИ-92 и АИ-95 упали до 33,91 и 35,41 руб. за один литр соответственно. Цены на солярку тоже снижаются, но не столь стремительными темпами.

Несмотря на снижение оптовых цен, в рознице стоимость бензина продолжает повышаться в пределах инфляции, что было оговорено с правительством. Напомним, что новый закон об этом заменил прежнее соглашение правительства с нефтяными компаниями.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из трейдеров, на оптовом рынке топлива все спокойно, а стоимость бензина продолжит снижаться и дальше.

Тем не менее, стоимость топлива в рознице растет. По статистике ЦДУ ТЭК, его средняя цена за последний месяц (по 20 июля 2019 года) увеличилась на 0,1% и составила 42,75 рубля за литр бензина АИ-92, 45,79 рубля — за АИ-95, и 46,28 рубля — за литр дизельного топлива.

В 2019 году цены на топливо в рознице выросли уже почти на 8%.

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