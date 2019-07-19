Новый закон, который вступит в силу задним числом, заменит соглашение правительства с нефтяными компаниями.

1 июля истек срок договоренности между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин, дизель и авиакеросин. Стоимость топлива уже начала понемногу расти, но теперь ее вновь будут ограничивать. На сей раз с помощью закона, который вступит в силу задним числом с того же 1 июля. Сейчас документ прошел первое чтение в Госдуме.

Согласно новому закону, правительством будет установлен допустимый уровень колебаний оптовых цен на топливо. При необходимости из бюджета будет компенсироваться та разница, которую нефтяники могли бы получить, если бы экспортировали топливо вместо продажи на внутреннем рынке. Саму компенсацию обеспечат за счет нагрузки на компании по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Отдельно на Дальнем Востоке появятся «восточные надбавки» на бензин и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства в регионе, сообщает «Российская газета».

По замыслу авторов законопроекта, подобная схема позволит ограничить рост цен на топливо на уровне инфляции или даже привести к снижению цен.

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