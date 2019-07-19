На днях завершился масштабный ралли-рейд «Шелковый путь». Самая длинная его часть проходила, как ни странно, не по России или Китаю, а по Монголии. Пилоты наконец выдыхают, расслабляются и начинают рассказывать, через что им пришлось пройти.
И снова заканчивается очередная эра. Эра заднеприводных компактных автомобилей. Их последний представитель, разошедшийся тиражом 2,5 млн штук, — BMW 1-й серии. В следующем, третьем поколении он окажется переднеприводным!
«За рулем» выяснил, каков реальный запас хода, сколько в среднем потребляет метана Largus CNG и как обстоят дела с метановыми заправками в нашей стране. Но главное, теперь мы знаем, как скоро окупится битопливная Лада после покупки.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.