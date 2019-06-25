Заморозка цен закончится в августе. Но топливо не подорожает

Теперь для сдерживания оптовых цен на бензин и дизельное топливо правительство планирует применить другой инструмент — скорректированный демпфирующий механизм.

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Законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, при этом задним числом он сможет заработать уже с 1 июля 2019 года, рассказал источник агентству ТАСС. Таким образом, у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.

Параметры демпфирующего механизма обсуждали на совещании первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак.

Пока между компаниями и правительством есть договоренность о том, что рост цен топлива на АЗС сохранится на уровне инфляции, и эти обязательства выполняются, хотя юридически не зафиксированы.

С помощью демпфирующего механизма государство компенсирует компаниям разницу между базовой ценой топлива и более высокой экспортной: при высоких экспортных ценах государство доплатит нефтяникам, чтобы те определенное количество топлива оставляли в стране, при низких ценах, наоборот, компании платят бюджету.

О том, что он не видит необходимости продлевать соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо после 1 июля, Дмитрий Козак говорил еще на Петербургском международном экономическом форуме.

Убытки в рамках демпфирующего механизма в 2019 году оцениваются в 450 млрд рублей.

Недавно Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Козаку проверить циркулирующую информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири, а потом доложить о результатах.

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