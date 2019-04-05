Правительство и нефтяники продлили соглашение о заморозке цен на топливо

Стороны договорились о пролонгации ноябрьской договоренности до конца первого полугодия 2019 года, то есть до 30 июня.

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«Соглашение подписано уже, все расписались», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Таким образом продлено соглашение о заморозке цен на топливо до конца первого полугодия 2019 года.

Правда, источник в одной из нефтяных компаний сообщил агентству ТАСС, что речь идет о протоколе по итогам совещания, а не о соглашении. Но под документом подписались все нефтяные компании, так что особой разницы тут нет. Самое главное, что в документе зафиксировано, что компании обязуются продлить заморозку цен на топливо и не будут повышать цены выше инфляции.

Несмотря на то что объем поставок на внутренний рынок будет нефиксированным, утверждать его будет специальная мониторинговая комиссия Минэнерго.

При этом бизнесу была обещана корректировка демпфирующего механизма, но этот вопрос пока не решен.

Нынешнее продление соглашения мера временная, она необходима для внедрения нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, а также корректировки демпфера. Компаниям обещали, что эта заморозка цен станет последней.

Для сдерживания внутренних цен на топливо государство применяет демпфирующие механизмы, то есть компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой.

Росстандарт запускает систему прослеживаемости топлива «от НПЗ до бензобака». Пилотный проект пока тестируют на территории Санкт-Петербурга.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери за сдерживание цен на топливо, условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирующего механизма предполагалось снизить на 5 тыс. и 4 тыс. руб. — до 51 тыс. и 46 тыс. руб. за тонну соответственно.



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