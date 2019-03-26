Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета. За деньги!

Таким образом, как и предполагалось, цены на топливо будут заморожены еще на три месяца, до 1 июля. А вот компенсация нефтяникам за сдерживание цен обойдется бюджету в кругленькую сумму.

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Принципиальная договоренность с нефтяными компаниями о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо достигнута. Предыдущее соглашение действует до 1 апреля, и правительство уже пообещало, что рост цен на топливо будет не выше инфляции (по прогнозу ЦБ — на уровне 4,7–5,2%). Но если отпустить «вожжи», цены неизбежно начнут расти. Поэтому регулировать ситуацию вице-премьеру Дмитрию Козаку приходится в ручном режиме.

Также удалось договориться об изменении параметров демпфирущего механизма, что позволит увеличить компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо. Условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирущего механизма будут снижены на 5 тыс. и 4 тыс. руб. — до 51 тыс. и 46 тыс. руб. за тонну соответственно.

Бюджету это обойдется в 120–190 млрд руб. в год, и теперь правительству нужно найти источник для этих новых выплат, сообщает РБК.

Правительство обещало нефтяникам, что эта заморозка цен последняя, а подождать еще три месяца они, в принципе, готовы. Действующее до конца марта соглашение будет продлено без перерыва. Пока неясно, станут ли стороны ради этого отдельно собираться, так как принципиальное решение уже достигнуто, остались лишь формальности. Хотя еще не решен вопрос о конкретных объемах поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

За первые два месяца с начала года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%. Но в дальнейшем цены будут меняться только в русле общей инфляции, прогнозируемой Банком России.

В регионах цены на топливо разнятся. Как выяснилось, самый дешевый бензин — в Ямало-Ненецком округе.



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