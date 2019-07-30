У BMW появится кроссовер меньше и дешевле, чем X1

BMW Urban X должен выйти в 2021 году, а его размеры, уступающие кроссоверу Х1, могут заставить компанию пересмотреть названия моделей.

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BMW находится в поиске новых сегментов авторынка, чтобы заполнить их своими новыми моделями, и делает ставку на расширение линейки кроссоверов. Баварский автопроизводитель готов выпустить самый маленький кроссовер, который будет компактнее и доступнее по цене, чем BMW X1.

Пока инженеры заняты разработкой новой модели, отдел маркетинга бьется над проблемой наименования. Сейчас названия кроссоверов состоят из буквы X и цифры, указывающей на их место в иерархии модельного ряда. Самый маленький кроссовер — это X1. Может ли еще более компактная модель носить название X0? Нет, так как 0 вызывает неоднозначные ассоциации. Десятичные дроби также были исключены. Поэтому новинка, скорее всего, получит имя Urban X.

Дизайн нового BMW Urban X выполнен в фирменном стиле марки: это сдвоенная решетка радиатора и высоко расположенные узкие светодиодные фары. Новинка построена на переднеприводной платформе BMW UKL2, хотя не исключено, что модель будет оснащаться системой полного привода xDrive. Линейка двигателей новинки включает в себя уже имеющиеся у BMW бензиновые и дизельные агрегаты.

Согласно прогнозам BMW, двигатель внутреннего сгорания просуществует еще лет 20, а значит оснащать Urban X ими не зазорно. Кроме того, планируется выпуск мягких гибридов на базе имеющихся бензиновых и дизельных моторов. Также в арсенале BMW теперь есть новая автоматическая коробка со встроенным электроприводом.

В ближайшее время новинка может появиться в качестве концепткара на одной из автовыставок, после чего превратится в прототип серийной модели.

На своих компактных моделях BMW отказывается от заднего привода — заканчивается эра классики. Что теперь представляет собой переднеприводный BMW 1-й серии? Подробности — в материале «За рулем».

Фото: BMW