Volkswagen раздал машины нашим футболистам

Компания передала Российскому футбольному союзу десять автомобилей, оснащенных самыми современными системами.

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В рамках сотрудничества Volkswagen и Российского футбольного союза спортсменам было передано 10 автомобилей марки разного класса. Ими стали модели Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan. Церемония вручения прошла на стадионе «Лужники».

Все машины оснащены новейшими автомобильными технологиями, которые спортсмены смогут испытать в повседневной жизни. Так, на переданном РФС Touareg R-Line установлены матричные светодиодные фары IQ.Light, а также ряд систем полуавтономного вождения, такие как помощи при перестроениях Side Assist, система удержания в полосе Lane Assist и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, кроссовер оснащен системой превентивной безопасности PreCrash.

В Volkswagen знают, что футбол в России является самым массовым видом спорта. Ценят его и в компании, которая поддерживает сборные многих странах мира. Сотрудничество с ними ведется в рамках кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии чемпионата Европы 2020 Volkswagen поддержит сборную России: подписанное месяц назад соглашение о сотрудничестве рассчитано на четыре года.

Поддержка Фольксвагеном РФС не ограничивается лишь передачей автомобилей, которые необходимы для нужд союза. Планируется также провести ряд спортивных мероприятий для дальнейшей популяризации футбола в России. Среди них — разного рода активности для болельщиков, включая организацию фан-зон в дилерских центрах марки, ценные мастер-классы знаменитых футболистов для детей, а также юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters. Кроме того, планируется проведение различных конкурсов, специализированных тест-драйвов и многих других мероприятий.

В погоне за инновациями Volkswagen не забывает совершенствовать и уже давно привычные агрегаты. Так, недавно стало известно о скором появлении механической коробки передач VW нового поколения.

Фото: Volkswagen