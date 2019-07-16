Новая механическая коробка от Volkswagen: первые детали

Механическая коробка передач нового поколения рассчитана на двигатели мощностью от 115 до 150 л.с. Первым ее получит Passat.

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Volkswagen не перестает модифицировать старые разработки, улучшая их характеристики. Компания начинает производство новой механической коробки передач, которая отличается более эффективной работой. Первым автомобилем, на котором она появится, станет Passat.

Модернизация технологий механической трансмиссии — далеко не пустая трата времени, так как оснащаемые ею автомобили занимают все еще значительную долю автомобильного рынка во всем мире.

Новая механическая коробка Volkswagen получила индекс MQ281. С нею автомобили должны стать еще экономичнее и экологичнее, утверждают в компании. Согласно техническим характеристикам, новая коробка способна выдерживать крутящий момент в диапазоне от 200 до 340 Нм. Таким образом, трансмиссия прекрасно подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, а значит ею может оснащаться большинство моторов Volkswagen — от литрового TSI до 2-литрового TDI.

Новая трансмиссия позволит компании вписаться в будущие нормы выбросов даже в сегменте бюджетных автомобилей и при продаже автомобилей в недорогих начальных уровнях комплектаций.

Производство новой коробки передач будет налажено на предприятиях VW Group в Испании и Аргентине. Первым автомобилем, который получит коробку MQ281, станет обновленный недавно Passat. Позже модифицированную механическую коробку начнут устанавливать на другие модели бренда — от городских хэтчбеков до кроссоверов.

Volkswagen прекратил выпуск некогда культовой модели Beetle.

Также компания ведет разработки электромобилей, которые должны быть дешевле, чем Golf.

Фото: Volkswagen