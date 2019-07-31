Mercedes-Benz теряет двигатели

Двигатели больше не являются одной из отличительных особенностей автомобилей Mercedes-Benz, в которых уже появились моторы Renault.

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Генеральный директор Daimler Дитер Цетше ушел в отставку в начале этого года, после более чем 40 лет работы в компании. Тринадцать из них он руководил концерном Daimler AG. Теперь, будучи на пенсии, он может делать смелые и громкие заявления.

Так, в интервью с Top Gear он позволил себе высказать мнение, которое, несомненно, не придется по вкусу фанатам автомобилей Mercedes-Benz — двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.

В интервью Дитер Цетше рассказал, что компания активно сотрудничает с Renault, создавая новые моторы. Это позволило удвоить продажи Mercedes-Benz A-класса. Он также добавил, что двигатели больше не являются «дифференциатором» для большинства потребителей. Есть фанаты марки, которым моторы важны, но они составляют убывающее меньшинство.

Не принимают во внимание потребители и системы автономного вождения, а точнее, кем они были разработаны. Поэтому не важно, с кем сотрудничать. Важен результат.

Это достаточно смелое заявление от бывшего главы крупного автоконцерна, в котором инжиниринг был и остается основой успеха. Однако партнерские отношения между автопроизводителями появляются все чаще — затраты на разработку новых технологий слишком велики. Это и электромобили, и системы помощи водителю, автономные транспортные средства и многое другое.

В связи с уходом Дитера Цетше компания BMW выпустила печальное, но юморное видео, показывающее. чем бывший глава Daimler AG займется на пенсии. Не угадали.

Фото: Daimler AG