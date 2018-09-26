Глава Daimler и Mercedes-Benz Дитер Цетше покидает свои посты. Почему?

Случилось то, о чем ходили слухи уже несколько лет. Один из самых эффективных менеджеров в автопроме покинет посты председателя правления концерна Daimler AG и генерального директора Mercedes-Benz.

Дитер Цетше возглавляет Daimler AG уже 12 лет и за это время вывел Mercedes-Benz на лидирующие позиции в премиум-сегменте: кажется, BMW и Audi вовсе отказались от борьбы за первое место.

Именно при Цетше началось сотрудничество с альянсом Renault-Nissan, которое привело к появлению нового поколения smart (по сути Renault Twingo), пикапа Mercedes-Benz X-класса (создан на базе Nissan Navara) и нелепого «каблучка» Mercedes-Benz Citan (перелицованный Renault Kangoo). Все это время немецкая марка укрепляла свои позиции на рынке, расширяла модельный ряд, а отделение Mercedes-AMG обзавелось собственными моделями. Кроме того, была запущена разработка электромобилей, которые будут представлены на рынке под суббрендом EQ. Команда Mercedes-AMG в Формуле-1 является непобедимой на протяжении последних лет. Кроме того, Цетше удалось серьезно снизить издержки при производстве, повысить рентабельность и, соответственно, увеличить прибыль компании.

Единственное, что можно записать в минус Цетше, — это внезапное появление в числе крупных акционеров китайского бизнесмена, владельца Geely и Volvo Ли Шуфу. Но тот собрал пакет в 9,69% (это самый крупный пакет в одних руках) на открытом рынке, так как Цетше отказался продавать ему акции с дисконтом.

Многие прочили, что Дитер Цетше уйдет на пенсию: в этом году ему исполнилось 65 лет. У него действующий контракт до 2019 года, но и после этого в Daimler AG не готовы расстаться с топ-менеджером. С 2021 года он войдет в Наблюдательный совет концерна, где заменит Манфреда Бишоффа. Председателем правления Daimler AG и руководителем Mercedes-Benz будет Ола Каллениус, которого прочили на эти посты еще три года назад. В разные годы он руководил Mercedes-AMG, возглавлял отдел маркетинга, а затем вошел в правление концерна. С Каллениусом подписан пятилетний контракт.

Фото: Daimler