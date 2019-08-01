Chery Tiggo 3 стал дешевле почти на 100 000 рублей

Сегодня компания Chery объявила о снижении цен на кроссовер Tiggo 3 абсолютно во всех комплектациях. Купить его теперь можно за 799 900 рублей.

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В России снизились рекомендованные розничные цены на кроссовер Chery Tiggo 3 во всех его комплектациях.

Теперь автомобиль в версии Comfort с механической коробкой передач можно приобрести за 799 900 рублей, что на 95 000 рублей меньше, чем вчера. В комплектации Luxury Plus с механической коробкой кроссовер стоит уже 859 900 рублей. Это меньше, чем раньше, на 80 000 рублей. Самый же дорогой Chery Tiggo 3 в максимальной комплектации Luxury Plus CVT с вариатором оценивается на 60 000 рублей меньше, в 939 900 рублей.

Напомним, что Chery Tiggo 3 оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем 1.6DVVT объемом 1,6 литра и мощностью 126 л.с. при 6150 об/мин. Его крутящий момент достигает 160 Нм при 3900 об/мин. Двигатель отличается экономичностью, а средний расход топлива составляет 7,3 литра у версий с механикой и 8,2 литра — с вариатором.

Кроме того, покупатели могут получить скидку до 10 000 рублей, если забронируют понравившийся им автомобиль Chery онлайн на официальном сайте марки.

В России автомобили Chery являются самыми популярными среди китайских — они есть у 163 тысяч россиян. О других популярных у нас китайских машинах читайте здесь.

Фото: Chery