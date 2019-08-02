Где моя тачка, чувак? Что угоняют в Америке

В стране победившего автомобилизма особым спросом пользуются мощные машины — маслкары и седаны с двигателями Hemi.

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Чаще всего в Америке владельцев автомобилей Dodge спрашивают одно и то же: «Эй, а у этой штуки есть Hemi?». Желая получить машину с мотором Hemi, но не имея финансовых возможностей, их просто воруют. Именно поэтому, согласно данным института HLDI, самыми угоняемыми автомобилями в США стали Dodge Charger и Challenger с двигателями Hemi. Угоняют их в пять раз чаще, чем другие машины, если сравнивать со средним показателем. Как отметил вице-президент HLDI Мэтт Мур, особой популярностью у угонщиков пользуются автомобили с мощными двигателями: седаны, маслкары, кроссоверы и пикапы.

Самым угоняемым стал седан Dodge Charger с двигателем Hemi V8. На втором месте — маслкар Dodge Challenger SRT Hellcat с тем же мотором. Третье место, как ни странно, досталось Infiniti Q50 — только у него из пятерки лидеров нет двигателя V8. На четвертой позиции также Infiniti, но уже мощный внедорожник QX80. Замыкает пятерку самых угоняемых в США автомобилей пикап GMC Sierra 1500 Crew Cab.

Меньше всего американские угонщики заинтересованы в автомобилях BMW 3-й серии, а также в электромобилях Tesla. В пятерку самых неугоняемых машин попали сразу две модели от Илона Маска — лифтбек S и кроссовер X. В институте HLDI объясняют это тем, что электромобили всегда паркуются в гаражах или рядом со зданиями для удобства зарядки, да и на дорогах их пока не так много. В пятерку самых ненужных угонщикам автомобилей вошли, в том числе, кроссоверы Chevrolet Equinox и Buick Encore.

О каких автомобилях мечтают российские автомобилисты? У нас свои предпочтения — полноприводный кроссовер с автоматической коробкой.

Фото: Dodge