Нововведение позволит сделать историю автомобиля прозрачной, гарантируя ликвидность автомобилей с пробегом.

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Автомобили Hyundai в России начали получать электронные сервисные книжки вместо обычных бумажных, что впоследствии должно повысить ликвидность этих автомобилей на вторичном рынке, благодаря детальной истории.

Электронная сервисная книжка имеет и другое преимущество — она доступна в любом месте и в любое время вместе со всей содержащейся в ней информацией. В книжки заносится каждое посещение сервисного центра Hyundai с указанием пробега машины и списком проведенных работ. Обрабатывает информацию автоматизированная система Workshop Automation, а доступ к ней предоставляется по паролю через личный кабинет «Мир Хендэ».

Следует отметить, что уже выданные бумажные сервисные книжки не будут заменяться на электронные, а продолжат действовать до конца срока службы автомобиля. Также невозможна выдача бумажной версии книжки вместо электронной.

Какой автомобиль обходится дешевле в ремонте: Hyundai, Kia или Lada? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: depositphotos.com