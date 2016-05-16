В России появились электронные сервисные книжки — пока у Hyundai — журнал За рулем

В России появились электронные сервисные книжки — пока у Hyundai

Нововведение позволит сделать историю автомобиля прозрачной, гарантируя ликвидность автомобилей с пробегом.

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Автомобили Hyundai в России начали получать электронные сервисные книжки вместо обычных бумажных, что впоследствии должно повысить ликвидность этих автомобилей на вторичном рынке, благодаря детальной истории.

Электронная сервисная книжка имеет и другое преимущество — она доступна в любом месте и в любое время вместе со всей содержащейся в ней информацией. В книжки заносится каждое посещение сервисного центра Hyundai с указанием пробега машины и списком проведенных работ. Обрабатывает информацию автоматизированная система Workshop Automation, а доступ к ней предоставляется по паролю через личный кабинет «Мир Хендэ».


Следует отметить, что уже выданные бумажные сервисные книжки не будут заменяться на электронные, а продолжат действовать до конца срока службы автомобиля. Также невозможна выдача бумажной версии книжки вместо электронной.

  • Какой автомобиль обходится дешевле в ремонте: Hyundai, Kia или Lada? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

Фото: depositphotos.com

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