Идет кризис: покупки автомобилей падают по всему миру

Еще совсем недавно эксперты говорили, что кризис возможен, теперь — что это уже реальность.

В обозримом будущем количество автомобилей в мире может сократиться на 90%, прогнозируют аналитики. Со временем люди откажутся от индивидуального автотранспорта в пользу общественных беспилотников, и тысячи человек потеряют работу.

Впервые сокращение продаж затронуло сразу три важнейших рынка — Китай, США и Европу. В Китае падение составило 6% в сравнении с 2017 годом. Только в первом квартале этого года глобальные продажи автомобилей упали на 5,5%. В первую очередь это касалось таких концернов, как «Даймлер», «Фольксваген», «Дженерал Моторс» и «Форд», сообщает inosmi.ru со ссылкой на консалтинговую фирму «Алих партнерз». В Германии продажи в 2018 году упали на 10%, во втором квартале этого года — на 13,4%.

Дальше — хуже: ближайшие 5–10 лет станут самыми тяжелыми для отрасли со времени изобретения автомобиля.

Отчасти в этом виноват президент США Дональд Трамп, начавший таможенную и санкционную войну, а также брекзит. Другая причина кроется в замедлении китайского экономического роста, поскольку на Китай приходится более четверти мирового автомобильного производства.

Австрийское издание «Штандарт» считает, что на автопроизводителей давит неопределенность в выборе новых технологий, которые требуют громадных инвестиций, однако риски тут чрезвычайно велики. Так, к 2021 году появится более 30 новых моделей электрокаров, но нет никаких гарантий, что их будут хорошо раскупать. Еще одна причина — наметившийся глобальный спад производства. Ожидается, что в этом году продажи на мировом авторынке упадут на 5%.

Снижение продаж бьет по доходам автоконцернов именно в тот момент, когда они должны инвестировать громадные суммы в электромобили, к чему их вынуждают все более драконовские экологические нормы. По оценке специалистов, 80% инвестиций в новые технологии придется на электрификацию автотранспорта.

Снижение продаж классических автомобилей ведет к реструктуризации отрасли: сокращается производство машин и комплектующих. За последние три года в мире было закрыто 16 автозаводов и потеряли работу свыше 120 тысяч человек.

Особую проблему для Европы представляет отказ от дизельных моторов, которые, в отличие от США, здесь были очень популярны. По подсчетам специалистов, запрет на дизели с 2030 года только в Германии уничтожит 620 тысяч рабочих мест.

С серьезными проблемами сталкивается франко-японский «Рено-Ниссан», но тут кризис иного свойства: после ареста главы концерна Карлоса Гона ожидается падение прибыли на 64%, планируется увольнение 10 тысяч сотрудников.

Впереди — череда слияний, поглощений и ликвидаций нерентабельных заводов. Так, немецкий концерн BMW и британский Jaguar Land Rover уже создают вместе двигатели, в том числе электрические. Volkswagen и Ford объединяют усилия в разработке новых электрокаров и беспилотников. Нынешний модный тренд: бывшие конкуренты сообща инвестируют в ноу-хау и технологии, чтобы удешевить процесс. А «Форд» объявил о закрытии к 2020 году шести заводов в Европе и сокращении 12 тысяч рабочих мест, эту оптимизацию уже ощутили в России.

Что касается электрокаров: как ни подгоняют процесс «зеленые», они все еще стоят дорого и плохо приспособлены для повседневных нужд. Однако массовое внедрение электромобилей нанесет серьезный удар по рынку труда: их сборка намного проще, в них меньше комплектующих, чем в традиционном автомобиле, в результате требуется на 30% меньше рабочих рук. Попытки создать беспилотные автомобили только делаются, и они не всегда удачные. Но если это получится, проблемы от этого для отрасли могут быть вообще непредсказуемыми.

В России наметилась любопытная тенденция — авторитейл пытается найти дополнительные источники дохода, чтобы удержаться на плаву. В ход пошла торговля продуктами питания.

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