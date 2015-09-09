Автодилеры начали торговать продуктами питания? Что-то новенькое!

Наметилась любопытная тенденция — авторитейл пытается найти дополнительные источники дохода, чтобы удержаться на плаву. А ведь казалось бы, продукты питания — совсем не профильная для дилеров тема.

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Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major (первый — «Рольф») вложили порядка 6 млрд руб. в подмосковную ферму и открыли сеть магазинов органических продуктов, сообщает «Коммерсант». Аграрный проект «Мэйджора» называется «Ферма М2». Сопутствующее предприятие управляет 4,5 тыс. га земель в Подмосковье, где более 2 тыс. голов молочных и мясных коров, овец и коз. Выпускают здесь 160 видов продуктов здорового питания, включая молочные продукты, мясо, колбасы, овощи, фрукты, хлеб, а также напитки, в том числе пиво. Дело решили поставить на поток — запланировано пять торговых точек и интернет-магазин с доставкой в пределах МКАД, со временем их станет 15. После открытия всех точек выручка сети должна достичь 600 млн руб. в год, подсчитали в компании Major. Хотя поставлять свою продукцию «Ферма М2» в крупные сети не планирует.

Напомним, органические продукты производят из сырья, полученного без применения синтетических удобрений и пестицидов (химических средств защиты растений), ГМО и не подвергнутого обработке ионизирующим излучением. Кроме того, это не просто натуральные и полезные продукты, но и производство которых не наносит ущерба окружающей среде.

Аудитория органических продуктов в России пока очень узкая, и такие проекты часто закрываются, считают эксперты. Что побудило авторитейлера заняться непрофильным бизнесом, понятно — будущее на рынке продаж автомобилей довольно зыбко и подстраховаться не мешает. Вопрос, когда подтянутся и другие автопродавцы? Хотя, прежде чем начинать новый бизнес, нужно понимать, насколько в нем сильна конкуренция. Теоретически, можно также заняться продажей лекарств, промтоваров и алкоголя.

Дилеры утверждают, что продажи подают с начала года, а данные, которые нам приводит АЕБ, получаются за счет так называемых «желтых», то есть стоящих у дилеров на складах, машин, но уже учтенных как проданные.

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