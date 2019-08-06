Audi отзывает в России более 6 тысяч автомобилей — причины разные — журнал За рулем

Audi отзывает в России более 6 тысяч автомобилей — причины разные

На части из них заменят переднюю панель, на остальных — дополнительно закрепят детали.

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Audi отзывает Q5 из-за дефекта тормозов

Под отзывную кампанию попали три автомобиля Audi Q5, реализованных в 2019 году. Причиной стало то, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели могло быть выполнено с отклонением от спецификации, поэтому необходимо заменить переднюю панель.

Кроме того, отзыву подлежат 6679 автомобилей Audi Q5, реализованных в 2017–2019 годах. VIN-коды «отзывных» автомобилей можно пойти на сайте Росстандарта. В этом случае причиной отзыва стало то, что на автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке, из-за этого крепление накладки колесной арки ослабнет, и сама накладка может отвалиться. На автомобилях будут закреплены накладки колесных арок.

Дилеры Audi уведомят клиентов о проведении бесплатных сервисных работ, но автовладельцы могут и сами, не дожидаясь приглашения, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Фото: depositphotos.com

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