Сегодня, в 17:37 Audi отзывает в России более 6 тысяч автомобилей — причины разные На части из них заменят переднюю панель, на остальных — дополнительно закрепят детали.
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Под отзывную кампанию попали три автомобиля Audi Q5, реализованных в 2019 году. Причиной стало то, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели могло быть выполнено с отклонением от спецификации, поэтому необходимо заменить переднюю панель.
Кроме того, отзыву подлежат 6679 автомобилей Audi Q5, реализованных в 2017–2019 годах. VIN-коды «отзывных» автомобилей можно пойти на сайте Росстандарта. В этом случае причиной отзыва стало то, что на автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке, из-за этого крепление накладки колесной арки ослабнет, и сама накладка может отвалиться. На автомобилях будут закреплены накладки колесных арок.
Дилеры Audi уведомят клиентов о проведении бесплатных сервисных работ, но автовладельцы могут и сами, не дожидаясь приглашения, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
Фото: depositphotos.com
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