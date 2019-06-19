Audi отзывает автомобили из-за сбоев бортовой сети

Под сервисную кампанию попали машины, купленные в период с 2016 года по настоящее время.

Материалы по теме Премьера первого кросс-купе от Audi назначена на июль

Audi проводит в России отзыв 1325 автомобилей моделей A3, A4 и A5, купленных в период с 2016 года по настоящее время.

Причиной объявления сервисной кампании стали некорректные управляющие настройки бортовой сети, из-за чего фонари заднего хода загораются не сразу, а через 5 секунд. Для устранения данного дефекта необходимо провести кодировку блока управления бортовой сети.

Также под отзыв попали еще два автомобиля — А4 и А5, которые были приобретены в период с 2017 года по настоящее время, у которых обнаружился дефект механизма фиксации в поворотном модуле тягово-сцепного устройства. То есть тягово-сцепное в рабочем положении может опуститься. Для определения исправности устройств необходим осмотр поворотного модуля, после чего будет приниматься решение о ремонте.

Для устранения обнаруженных дефектов владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Audi, мастера которого проведут перечисленные работы.

О том, что автомобили попадают под объявленную сервисную кампанию, их владельцам сообщат официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать об отзыве своего автомобиля можно и самостоятельно, сверив его vin—код со списком кодов дефектных машин, опубликованным на сайте Росстандарта:

список VIN-номеров для Audi A3;

список VIN-номеров для автомобилей Audi A4 и A5.

Все работы по устранению обнаруженных неисправностей будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей, за счет завода-производителя.

Фото: Audi