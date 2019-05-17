Audi отзывает Q5 из-за дефекта тормозов

Под сервисную кампанию попали автомобили 2017 и 2018 годов выпуска, у которых могут отказать тормоза.

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Корпорация Volkswagen объявила об отзыве в России 486 кроссоверов Audi Q5, которые были куплены в 2017 и 2018 годах.

Причиной проведения сервисной кампании стал несоответствующий спецификации главный тормозной цилиндр, что может привести к отказу тормозной системы. При этом работоспособности электронного стояночного тормоза ничто не угрожает.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых кроссоверов необходимо обратиться в сервис ближайшего официального дилера Audi, мастера которого бесплатно проверят главный тормозной цилиндр и при необходимости заменят его. Тоже бесплатно.

О том, что автомобиль попадает под сервисную кампанию владельцев дефектных Q5 оповестят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых кроссоверов, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Audi