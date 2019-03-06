Audi отзывает автомобили в России: возможна утечка топлива!

Новая сервисная кампания довольно обширна — она затрагивает шесть моделей, которые были реализованы у нас за пять лет (с 2013 года по 2018 год). Согласно официальному сообщению, которую импортер («Фольксваген Груп Рус) направил в Росстандарт, под отзыв попадают Audi A4, A5, A6, A7, A8 и кроссовер Q7.
Речь идет о машинах, оснащенных 3-литровым бензиновым турбодвигателем TFSI. На отзываемых автомобилях, а всего их 4453, может наблюдаться утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления). В сообщении компании говорится о том, что «вследствие этого может ощущаться запах топлива». О возможном возгорании автомобиля, таким образом, речь не идет.
Дилеры компании свяжутся с владельцами автомобилей, сообщив им о необходимости посетить дилерский центр для ремонта. На отзываемых машинах будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы проводятся бесплатно.
Владельцы могут не дожидаться сообщения от дилера и, проверив, попадает ли их автомобиль под отзыв, самостоятельно записаться на бесплатный ремонт. Проверить VIN-код отзываемых автомобилей можно здесь (.pdf).
- В октябре 2018 года Audi отзывала несколько сотен пожароопасных автомобилей нескольких моделей.
- В том же месяце Audi объявила об отзыве почти семи тысяч автомобилей моделей A4, A5, A6 и Q5.
- В августе 2018 года Audi отзывала модели A3 из-за неисправности роботизированных коробок передач.
- Весной прошлого года выяснилось, что на новые автомобили Audi были установлены бракованные модули ЭРА-ГЛОНАСС.
- В феврале 2018 года Audi отзывала автомобили с пожароопасными печками.
Фото: Audi
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