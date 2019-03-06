Audi отзывает автомобили в России: возможна утечка топлива!

Немецкая компания вновь нашла проблемные автомобили на нашем рынке.

Материалы по теме В России вновь отзывают бракованные Audi

Новая сервисная кампания довольно обширна — она затрагивает шесть моделей, которые были реализованы у нас за пять лет (с 2013 года по 2018 год). Согласно официальному сообщению, которую импортер («Фольксваген Груп Рус) направил в Росстандарт, под отзыв попадают Audi A4, A5, A6, A7, A8 и кроссовер Q7.

Речь идет о машинах, оснащенных 3-литровым бензиновым турбодвигателем TFSI. На отзываемых автомобилях, а всего их 4453, может наблюдаться утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления). В сообщении компании говорится о том, что «вследствие этого может ощущаться запах топлива». О возможном возгорании автомобиля, таким образом, речь не идет.

Дилеры компании свяжутся с владельцами автомобилей, сообщив им о необходимости посетить дилерский центр для ремонта. На отзываемых машинах будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы проводятся бесплатно.

Владельцы могут не дожидаться сообщения от дилера и, проверив, попадает ли их автомобиль под отзыв, самостоятельно записаться на бесплатный ремонт. Проверить VIN-код отзываемых автомобилей можно здесь (.pdf).

Фото: Audi