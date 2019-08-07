Самые популярные кроссоверы и внедорожники. Топ-10

Экономили на всем: честный отзыв владельца о Chevrolet Cruze

Эта модель появилась в семье Василия Корчагина из подмосковного города Пушкино не с его подачи. Однако теперь он ездит на машине каждый день. Признается, что авто удобное для поездок на работу и по делам. А вот что касается всего остального… Вот, к чему нужно быть морально готовым, покупая Cruze.