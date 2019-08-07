Самые популярные кроссоверы и внедорожники. Топ-10 — журнал За рулем

Самые популярные кроссоверы и внедорожники. Топ-10

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2019 года снизились на 2,4%, но кроссоверы и внедорожники покупают по-прежнему охотно.

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Почти у всех кроссоверов и внедорожников, попавших в Топ-10, положительная динамика, исключение составил лишь Renault Duster. Лидером ведущей десятки автомобилей сегмента SUV в июле стала Hyundai Creta, автомобили этой модели разошлись в количестве 5410 экземпляров, что на 2% больше, чем в июле прошлого года. За ней следует еще один кореец — Kia Sportage, его в прошлом месяце приобрели 3567 покупателей, это на 28% больше, чем в 2018 году. Напомним, что кроссовер обновили осенью 2018-го.

На третьей строчке Toyota RAV4 — 3360 проданных автомобилей (+12%), на четвертом месте Volkswagen Tiguan — 2821 (+26%) кроссовер разошелся в прошлом месяце. Пятое место у Renault Duster — 2690 шт. (-11%), шестое у Лады 4x4 — 2552 шт. (+4%), далее следуют Skoda Kodiaq — 2333 шт. (+28%), Renault Kaptur — 2226 шт. (+19%), Mitsubishi Outlander — 2146 шт. (+14%) и Mazda CX—5 — 1995 шт. (+15%).

  • В Европе уже стартовали продажи Renault Duster второго поколения, интерес к нему у покупателей большой. И когда автомобиль появится в России, продажи наверняка уйдут в плюс.

Фото: depositphotos.com

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