Ржавеет ли Kia Rio? Да, на 2 млн рублей!

После покупки автомобиль начал ржаветь, и гарантийный ремонт с дефектом не справлялся.

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В Северный районный суд Орла с иском к ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» (ООО «ХММР») обратилась гражданка Битюкова с иском о защите прав потребителей. 6 февраля 2014 года она приобрела у дилера «Стрим-Авто» белый Kia Rio 2014 года выпуска за 616 308 рублей. Гарантия на автомобиль составляла 5 лет или 150 000 км пробега.

Гарантийное обслуживание этого автомобиля проводилось в срок, но в мае 2016 года на крыше, крышке багажника, левой и правой стойках ветрового стекла появилась коррозия. Дилер по гарантии отремонтировал автомобиль, но в мае 2017 года коррозия проявилась снова, и ремонт провели повторно.

В апреле 2018 года дефекты проявились вновь, и автомобиль показали мастеру. В июне того же года был составлен акт технического состояния автомобиля и обращение к ответчику с претензиями о возврате денег, но автопроизводитель их проигнорировал.

Тогда автовладелица обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика не только стоимость автомобиля — 616 308 рублей, но и разницу между стоимостью транспортного средства ненадлежащего качества и стоимостью аналогичного автомобиля, неустойку за нарушение требований потребителя, неустойку в размере 1% за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда, расходы по проведению судебной экспертизы и по оплате услуг представителя, госпошлину и т.д. — всего в размере более 3 млн рублей.

Суд установил, что ООО «ХММР» отказало в возмещении разницы стоимости нового автомобиля, поскольку автомобиль истца на дату рассмотрения претензии уже не производится изготовителем (на конвейере находится новое поколение модели).

Тогда суд провел экспертизу, чтобы выявить в модельном ряду ООО «ХММР» автомобиль, аналогичный приобретенному. Эксперт заключил, что прямым аналогом Kia Rio III 2014 года выпуска является Kia Rio IV, который выпускают с 2017 года по настоящее время, и стоимость которого на день проведения экспертизы составляла 1 114 900 рублей.

Также суд назначил техническую экспертизу, чтобы выявить причины возникновения ржавчины. Согласно выводам этой экспертизы, на крыше автомобиля, задней двери и капоте имеются производственные дефекты лакокрасочного покрытия. Они стали следствием неправильной подготовки металла перед окрашиванием либо нарушения технологии окрашивания. В результате это привело к коррозионному процессу, который проник вглубь металла, и устранить дефект не смогла даже ремонтная окраска автомобиля.

Поэтому суд в принципе удовлетворил иск владелицы, правда, слегка поумерив «аппетиты» в части заявленных к взысканию сумм неустойки, штрафа и морального вреда. Таким образом исковая сумма снизилась до чуть более 2 млн рублей. Битюкову суд обязал в течение 20 дней со дня вступления решения в законную силу вернуть автомобиль ответчику.

Любопытно, что обе стороны остались недовольны этим решением и пытались его оспорить, но вышестоящая судебная инстанция оставила его в силе, говорится в материалах Северного районного суда города Орла.

В мае этого года широкий резонанс получила жалоба крупных производителей Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar в ФСБ на действия краснодарских судей, задействованных в мошеннической схеме по возврату стоимости автомобилей, многократно превышающей первоначальную.

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