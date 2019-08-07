С апреля по июнь 2019 года банки выдали на 8% больше автокредитов, чем за тот же период прошлого года.

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По итогам 2-го квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 241,2 тыс. единиц (+8% к АППГ). Рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с интересом к госпрограммам льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»).

Чаще всего в кредит люди покупали автомобили в Москве (19,4 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. шт.), Московской области (14,2 тыс. шт.), Татарстане (11,9 тыс. шт.) и Башкортостане (10,7 тыс. шт.).

Особенно высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30,0%) областях, Красноярском крае (+28,3%), а также в Рязанской (+23,4%) и Тульской (+21,0%) областях.

В Тюменской области автокредитование сократилось на 6,4%, в Ставропольском крае — на 5,6%, в Татарстане — на 3,6%.

Банки готовы наращивать выдачу кредитов, но люди менее активно пользуются этим инструментом, хотя автокредитование продолжает стимулировать продажи, поддерживая российский автопром.

Между тем продажи автомобилей продолжают сокращаться; так, во 2-м квартале 2019 года на российском рынке продали на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Без автокредитования продажи упали бы еще существеннее.

Продажи падают не только в России, автомобили стали хуже покупать во всех странах, по разным причинам.



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