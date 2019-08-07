Ульяновский автозавод расширил список модификаций полуторки Профи. Все новинки — грузовички классического формата, с кузовом или фургоном. Пример ГАЗели показывает, что без машин автобусного типа не обойтись, да и старушка-«буханка» требует замены.
Может ли одна из старейших гоночных трасс России впервые попасть в календарь турнира СМП РСКГ? Вполне, если речь идёт про автодром в Мячково, который пережил масштабное обновление и в августе 2019 года наконец-то принял этап Российской серии кольцевых гонок.
Эта модель появилась в семье Василия Корчагина из подмосковного города Пушкино не с его подачи. Однако теперь он ездит на машине каждый день. Признается, что авто удобное для поездок на работу и по делам. А вот что касается всего остального… Вот, к чему нужно быть морально готовым, покупая Cruze.
Hyundai Terracan увидел свет в 2001 году. Хорошо адаптированный к российским условиям, он не обрел популярности среди отечественных автолюбителей. Сейчас на вторичке доступно всего 237 «Терраканов» по цене от 230 до 700 тыс. рублей. За какие преимущества стоит оценить «корейца» и выбрать его для покупки, рассказываем в статье.
Три бриллианта, попав в копилку группы Renault-Nissan, начали издавать там звуки слишком дорогого металла. Гремит, в том числе, и версия Eclipse Cross со всеми ведущими колесами. Сможет ли успокоить его амбиции скромник Qashqai? Мы взяли на тест обе машины.
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