УАЗ сделал «буханку» для борьбы с лесными пожарами

Новая версия УАЗ Профи за... 1,43 млн рублей! Сколько?! Ульяновский автозавод расширил список модификаций полуторки Профи. Все новинки — грузовички классического формата, с кузовом или фургоном. Пример ГАЗели показывает, что без машин автобусного типа не обойтись, да и старушка-«буханка» требует замены. Тактические игры и контактная борьба: чем порадовал этап СМП РСКГ в Мячково Может ли одна из старейших гоночных трасс России впервые попасть в календарь турнира СМП РСКГ? Вполне, если речь идёт про автодром в Мячково, который пережил масштабное обновление и в августе 2019 года наконец-то принял этап Российской серии кольцевых гонок. Экономили на всем: честный отзыв владельца о Chevrolet Cruze Эта модель появилась в семье Василия Корчагина из подмосковного города Пушкино не с его подачи. Однако теперь он ездит на машине каждый день. Признается, что авто удобное для поездок на работу и по делам. А вот что касается всего остального… Вот, к чему нужно быть морально готовым, покупая Cruze.