УАЗ сделал «буханку» для борьбы с лесными пожарами — журнал За рулем

УАЗ сделал «буханку» для борьбы с лесными пожарами

Одобрение типа транспортного средства на новую модификацию Фермера (УАЗ 390945–903) появилось в базе Роспатента.

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В документе указано название модификации — малый лесопатрульный комплекс. Новый УАЗ способен бороться с небольшими очагами возгорания, пишет «Российская газета». Лесопатрульный комплекс создан на базе Фермера и представляет собой автомобиль с грузовой бортовой платформой, на которую установлена емкость 0,5 м3 для негорючих и непищевых жидкостей.

Все остальное у «Буханки» стандартное — подвеска на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, на передней установлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Мотор рядный четырехцилиндровый, объемом 2,7 л, мощностью 112 л.с., агрегатируется он 5-ступенчатой МКП производства китайской компании Baic.

Фото: УАЗ

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