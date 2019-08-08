Новый Renault Sandero: это будет кроссовер

Появление нового поколения Renault Logan и Sandero изменит эти автомобили до неузнаваемости, а Stepway превратится в кроссовер.

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Renault Logan и Sandero нового поколения будут построены на новой платформе CMF, одна разновидность которой использовалась для создания Renault Kwid для индийского рынка, а другая — при разработке европейского Renault Clio. Для сохранения стоимости автомобилей планируется использовать индийский вариант. Что касается версии Sandero Stepway, то ее превратят в кроссовер, который станет конкурировать с Volkswagen T—Cross.

Внешне новые Logan и Sandero станут похожими на более дорогой хэтчбек Clio. Что касается версии Sandero Stepway, то в новом поколении это будет автомобиль с повышенной прочностью, существенно отличающийся от исходного хэтчбека.

В топовых комплектациях машины получат новый двигатель, разработкой которого Renault занималась совместно с Mercedes—Benz. Это 1,33-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и 250 Нм, который устанавливается на уже продающийся в России купе-кроссовер Renault Arkana.

Все три модели должны появиться на европейских рынках под брендами Renault и Dacia в период с 2020 по 2021 годы. Затем новинки выйдут на рынок Южной Америки, откуда и пришли подробности о новом поколении автомобилей. Премьера Logan, Sandero и Sandero Stepway может состояться через год на автосалоне в Париже.

О самых необычных модификациях Renault Logan и Sandero вы можете узнать здесь.

Фото: Renault