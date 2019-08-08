Самые опасные дороги России: в ГИБДД рассказали о них

Большинство аварий с летальным исходом происходит на федеральных автодорогах, заявил замначальника ГУОБДД МВД полковник Олег Понарьин.

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Ежегодно на дорогах России в авариях погибает 18 тыс. человек. По статистике, на федеральных трассах происходит более 40% смертельных случаев дорожно-транспортных происшествий. Дороги регионального значения и муниципальные вносят по 30% в «смертельную копилку».

Самые распространенные аварии происходят в результате столкновений, выезда на встречку (28%) и наезда на пешеходов (35–40%). А главной их причиной становится превышение скорости, рассказал Олег Понарьин.

При превышении скорости любая неправильная оценка ситуации может привести в аварии с летальным исходом, поэтому ГИБДД начала просветительскую кампанию «Однозначно» и собирается объяснять водителям, что скорость не следует превышать даже в пределах нештрафуемого порога в 19 километров: то есть если на знаке стоит ограничение 60 км/ч, то нужно соблюдать именно такой скоростной режим.