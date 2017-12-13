Новый Land Rover Defender: еще более проходимый — журнал За рулем

Новый Land Rover Defender: еще более проходимый

Автомобиль оснастят активной пневматической подвеской, а его прочность проверят на вибростенде.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Land Rover > Defender

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Первое фото: Land Rover Defender раскрыл себя сам

Скоро в продаже появится новое поколение Land Rover Defender, который, несмотря на возросший уровень комфорта, останется настоящим вездеходом. При оснащении некоторыми опциями.

Одним из наиболее важных усовершенствований нового Дефендера стала пневматическая подвеска, которая будет устанавливаться на автомобиль опционально. Как выяснили в Top Gear, она будет регулироваться по высоте и сделает автомобиль еще более проходимым, чем его предшественник. В стандартной комплектации внедорожник получит традиционные винтовые пружины и амортизаторы.

По словам Энди Дикса, человека, ответственного за надежность и долговечность Дефендера, пневматическая подвеска будет активной: «Система контролирует температуру воздуха в амортизаторах, изменяя настройки подвески во время движения».


Также Дикс рассказал, что Land Rover испытал 200 прототипов нового Дефендера во всех уголках мира. Кроме того, британский производитель испытывает один из них на специальном вибростенде, который трясет машину 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Испытания продлятся два месяца, что эквивалентно десяти годам эксплуатации или более 240 тыс. км пробега.

Дикс добавил, что команда разработчиков нового Defender уделяла много внимания стабилизации внедорожника на трассах, чтобы езда на нем была столь же комфортной и предсказуемой, как на кроссовере.


«Чтобы сделать глобальную модель, нужно учесть множество требований: эталоны Ближнего Востока, Америки, Европы и Китая отличаются. Старый Defender был жестким, и на нем было некомфортно на скорости. Новое же поколение модели очень удобно на больших скоростях. Кроме того, он разрабатывался как прочный и надежный автомобиль», — объясняет Энди Дикс.

Фото: Land Rover

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Отзывы о Land Rover Defender (1)

Land Rover 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Ну и зверь! Хотел бы я на таком на рыбалку и охоту гонять) Имхо: внешне дэф всегда больше гелика нравился

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