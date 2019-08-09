Компания BMW объявила о сервисной кампании, под которую попали более 22 тыс. автомобилей 5-й и 6-й серий.

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BMW начала отзывную кампанию, в которой участвуют 22 286 автомобилей 5-й и 6-й серий, купленных в период с июня 2003 года по август 2010 года.

Обнаружилось, что из-за вибраций, перепадов температур, повышенной влажности и воздействия солей реагентов, которыми в зимний период посыпают дороги, резьбовое соединение плюсового провода аккумуляторной батареи может ржаветь. В результате переходное сопротивление в соединении растет, а в работе автомобиля наблюдаются сбои, вплоть до невозможности запуска двигателя. Кроме того, из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности вероятен нагрев резьбового соединения и, как следствие, оплавление.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых BMW необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера марки, мастера которого устранят проблему бесплатно, за счет завода-изготовителя. Предполагается проверка точки отвода и, в случае необходимости, ее доработка.

О том, что автомобили попали под отзыв, их владельцев известят официальные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» по телефону или почте, но узнать об этом можно самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Предыдущая отзывная кампания BMW проводилась в начале лета и была связана с подушками безопасности.

Фото: BMW