BMW отзывает X7 из-за нераскрывающихся подушек — журнал За рулем

BMW отзывает X7 из-за нераскрывающихся подушек

Под сервисную кампанию попали кроссоверы, купленные в период с даты начала продаж автомобиля по май этого года включительно.

BMW X7
BMW X7

BMW > X7

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Компания BMW отзывает 315 кроссоверов X7, которые были куплены до июня этого года. У них могут быть неправильно установлены головные подушки безопасности, размещенные в средних стойках. Из-за дефекта установки подушки могут не раскрыться во время аварии, следствием чего станут травмы пассажиров.

Ремонт обнаруженной неисправности подразумевает проверку корректности установки подушек безопасности и при необходимости их переустановку, что будет произведено бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя. Чтобы исправить дефект, необходимо записаться в сервис ближайшего удобного официального дилера BMW.


О необходимости проверки и переустановки головных подушек безопасности владельцев BMW X7 известят официальные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попал под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, размещенным на сайте Росстандарта.

Фото: BMW

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