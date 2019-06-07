BMW отзывает X7 из-за нераскрывающихся подушек

Под сервисную кампанию попали кроссоверы, купленные в период с даты начала продаж автомобиля по май этого года включительно.

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Компания BMW отзывает 315 кроссоверов X7, которые были куплены до июня этого года. У них могут быть неправильно установлены головные подушки безопасности, размещенные в средних стойках. Из-за дефекта установки подушки могут не раскрыться во время аварии, следствием чего станут травмы пассажиров.

Ремонт обнаруженной неисправности подразумевает проверку корректности установки подушек безопасности и при необходимости их переустановку, что будет произведено бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя. Чтобы исправить дефект, необходимо записаться в сервис ближайшего удобного официального дилера BMW.

О необходимости проверки и переустановки головных подушек безопасности владельцев BMW X7 известят официальные представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг» по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попал под сервисную кампанию, можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, размещенным на сайте Росстандарта.

Предыдущий отзыв машин BMW проводился из-за крепежей сидений и ремней безопасности.

Ранее BMW отзывала автомобили из-за ошибок программного обеспечения.

До этого BMW отзывал в России свои автомобили в октябре и июле 2018 года из-за неисправностей в двигателях.

Еще раньше отзыв был спровоцирован отсутствием крепежных винтов одной из деталей.

Фото: BMW