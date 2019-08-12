Новую версию приложения для смартфонов привели в соответствие с требованиями Верховного суда. Штрафы за неправильную парковку от бдительных граждан возвращаются.

Согласно постановлению пленума Верховного суда №20 от 25 июня 2019 года приложение «Помощник Москвы» было поставлено вне закона. Таким образом, штрафы, выписываемые автовладельцам на основании снимков граждан, сделанных смартфонами, были признаны недействительными.

Теперь «Помощник Москвы» возвращается — столичные власти доработали приложение, благодаря чему его использование больше не противоречит закону. Программа получила ряд автоматических функций, а также необходимые сертификаты. Тем не менее ряд экспертов указывают на основное противоречие, не касающееся самой программы — камера смартфона не может считаться автоматической, а значит штрафовать автомобилистов на основании этих снимков нельзя.

Новая версия приложения способна определять, какое нарушение и где можно фиксировать на камеру смартфона. При этом программа сама делает снимок сразу после распознавания номерного знака автомобиля или иного транспортного средства. Происходит это только в случае неподвижности камеры.

«После обновления приложения пользователи смогут сообщать о нарушениях правил в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Стоянка запрещена“, а также об автомобилях на газонах и неоплате парковки. Фиксация других видов нарушений пока находится в проработке», — заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На сегодняшний день приложение «Помощник Москвы» установлено на более чем 400 тыс. смартфонов.

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Фото: АГН «Москва»