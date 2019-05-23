Куда делся ваш автомобиль, теперь расскажет... автобот!

К виртуальному оператору контакт-центра «Московский транспорт» можно обратиться с вопросами, связанными с эвакуацией автомобилей. Он спросит государственный номер машины, расскажет, где она находится и что сделать, чтобы ее вернуть. Напомнит, какие документы следует взять с собой.
Уже месяц виртуального помощника тестируют на горячей линии «Московский транспорт» и помогает жителям столицы получать информацию об автомобиле.
Робот обучаемый, так, он уже понимает, что слова «авто» и «тачка» синонимы. Он учится отвечать на вопросы и понимать сложные слова. С ним уже поговорили более тысячи человек — это около 10% от общего числа звонков по поводу эвакуации автомобиля, которые поступили за этот месяц.
Виртуальный помощник, по заверению авторов проекта, поможет москвичам в два раза быстрее, чем живой оператор и со временем он будет обрабатывать до 100% звонков.
Справка
Узнать, как вернуть эвакуированный автомобиль, можно по телефонам контакт-центра «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54 и 3210 (для звонков с мобильного). Кроме того, оперативную информацию о транспорте можно получать в приложении «Госуслуги Москвы» и на портале mos.ru.
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Фото: АГН «Москва»
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