Зять Эрдогана представил летающий автомобиль

У туристов в Турции появится новый аттракцион — полеты на одноместном автономном летающем автомобиле Cezeri.

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Турецкое оборонное предприятие Bayker Makina, которое возглавляет Сельчук Байрактар, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, представило первый в стране летающий автомобиль. Новинку покажут на авиационной, космической и технологической выставке в Стамбуле.

Летающий автомобиль Cezeri является квадрокоптером с вертикальным взлетом, рассчитанным на одного пассажира. Автомобиль оснащен четырьмя огромными винтами, под которыми расположена небольшая одноместная стеклянная кабина. Место пассажира не оборудовано органами управления, что говорит об автономности нового турецкого летательного аппарата.

Если Cezeri запустят в производство, то купить его сможет любой желающий. Предполагается, что новинка будет иметь успех в туристическом бизнесе, который в Турции очень хорошо развит.

О планах Bayker Makina в отношении Cezeri пока не сообщается, но, вероятнее всего, компания намерена начать производство летающего автомобиля сразу после завершения необходимых испытаний.

Развитие автомобилей принимает интересный оборот — не исключено, что уже в ближайшем будущем у людей не будет личных транспортных средств. Они станут просто не нужны.

Фото: Сельчук Байрактар / Twitter