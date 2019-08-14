Еще одно подорожание: теперь у Renault

Цена автомобилей, за исключением двух моделей, увеличилась на сумму до 25 тыс. рублей.

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Компания Renault увеличила стоимость семи своих моделей во всех комплектациях. Таким образом, автомобили стали дороже на сумму от 1 до 25 тыс. рублей. Мы уже сообщали о том, что в августе должно произойти подорожание.

Прежними остались прайс-листы двух не самых популярных моделей компании, пишет «Автостат» — кроссовера Koleos и «каблучка» Dokker, включая его внедорожную версию Stepway.

Больше других подорожало кросс-купе Renault Arkana — его стоимость увеличилась на сумму от 16 до 25 тыс. рублей в зависимости от уровня комплектации. Теперь этот новичок модельного ряда компании стоит от 1 015 000 до 1 524 990 рублей.

Цена обновленного кроссовера Renault Duster увеличилась на сумму от 5 до 20 тыс. рублей и продают его теперь дилеры минимум за 719 000 рублей без учета скидок. Стоимость дизельной версии выросла до 1 036 990 рублей, а самый дорогой бюджетный кроссовер обойдется в 1 152 990 рублей. Кстати, стоимость дорестайлингового Дастера не изменилась.

Другой кроссовер компании, Renault Kaptur, стал дороже на сумму от 1 до 20 тыс. рублей, что повысило стоимость до 945 000 — 1 354 990 рублей.

Популярные модели Renault Logan и Sandero подорожали на сумму от 8 до 10 тыс. рублей и теперь седан предлагается по цене от 577 000 до 840 990 рублей. А хэтчбек стоит от 577 000 до 817 990 рублей. Внедорожные версии этих моделей стали дороже на 11 тыс. рублей. Renault Logan Stepway теперь оценивается в сумму от 695 990 до 883 990 рублей, а Sandero Stepway — от 738 990 до 922 990 рублей.

Renault Duster в скором времени может получить в России новый двигатель, которым также оснащаются кросс-купе Arkana.

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