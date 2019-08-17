Говорят, что большинство прошедших жизненный этап под названием Starbucks всегда оставляют чаевые официантам, барменам, таксистам… А что насчет заправщиков АЗС, которые проводят рабочий день не в теплом модном месте, а среди бензоколонок и в холод, и в жару?

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Чтобы узнать, насколько щедры российские автовладельцы по отношению к заправщикам АЗС, «За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат» провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 1900 респондентов.

Оказалось, что большинство читателей (35,6%) заправляют автомобиль самостоятельно, не прибегая к помощи работников АЗС и, соответственно, не тратясь на чаевые. Еще 32,6% автовладельцев хоть и пользуются услугами заправщиков, «на чай» им никогда не дают, считая это лишним.

Судя по всему, почти у каждого шестого респондента (17%) щедрость зависит от настроения — они выбрали вариант ответа «иногда да, иногда нет».

И самая малая доля участников опроса (15%) призналась, что всегда дает чаевые заправщикам. При этом 12% из них отсыпают им мелочь из кармана, и всего 2,8% дают от 50 рублей и больше.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»

— Я отношусь к большинству респондентов: всегда заправляю автомобиль сам и не пользуюсь услугами заправщиков! Не потому, что я жмот или могу сделать это самостоятельно — просто научен горьким опытом…

Когда у меня только появился свой собственный автомобиль, на одной АЗС мне его поцарапали — заправщик неудачно вставил пистолет в бак и задел кузов. Не буду вдаваться в подробности, чем в итоге закончилась эта история, скажу лишь, что уроком она стала на всю жизнь. Поэтому теперь, подъезжая к колонке, сразу даю понять заправщикам, что в их услугах не нуждаюсь или ограничиваюсь кратким «спасибо, не надо».

Безусловно, не всем «повезло» так, как мне. Некоторые мои знакомые дают чаевые заправщикам, кто-то делает это по ситуации, другие принципиально не платят… Я считаю, что это — личная позиция каждого автолюбителя, и ее надо уважать.

Комментирует обозреватель «За рулем»

— Моя позиция такая: деньги даю только в том случае, если заправщик сделал что-то «сверх программы». Протер ветровое стекло и оптику, помог заправить несколько канистр и загрузить их в багажник. В остальных случаях — нет! По моим сведениям, эти ребята отнюдь не бедствуют и порой зарабатывают побольше меня. Скажу больше: в последнее время они откровенно халтурят. На том же «Лукойле» между Эммаусом и Тверью раньше они подлетали к каждой подъехавшей машине, а теперь спокойно стоят в стороне: владелец автомобиля все делает сам.

Да и вообще, не нравятся мне такие «чаевые» — что-то в этом барское присутствует. Как в ресторане, где гардеробщику надо бы что-то дать за то, что он там подыхает от скуки. В театрах и музеях это никому в голову не приходит…

Комментирует директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов.

Даже внутри одного региона и города есть разные АЗС — размер, виды топлива, формат магазина и кафе, расположение, все это может существенно влиять как на прокачки, так и на клиентскую базу. Даже погода может влиять на настроение клиентов, поэтому в данном случае будем говорить о средних показателях в данном сегменте (чаевые).

Так, например, по информации некоторых участников рынка, есть регионы (например, Татарстан, Поволжье, Сибирь), где не очень принято давать чаевые, поэтому получить там за день 200–400 рублей считается неплохим вариантом.

В Санкт-Петербурге, в зависимости от АЗС, чаевые могут составлять 800–1500 рублей на областных заправках и 2000–3000 рублей в городе.

Москва самая щедрая. Средний показатель — от 3000 до 5000 рублей. В пиковые летние выходные заправщик на АЗС, расположенной по пути на дачу, может получать и до 10 000 рублей. Интересно, что женщины-водители, по сравнению с мужчинами-водителями, более щедрые, да и девушки-заправщицы получают больше чаевых, а водители такси дают чаевые чаще и стабильнее, а иногда и больше, чем хозяева премиальных авто.

Чем опасна заправка «до полного», вы узнаете в материал нашего автора.

Фото: depositphotos.com

Инфографика: «Автостат»