Opel тестирует кроссовер на базе Peugeot 5008

Новый 7-местный кроссовер Opel может появиться на российском рынке. Дебют автомобиля состоится в 2020 году.

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У Опеля никогда не было больших внедорожников, которые можно было бы оснастить 7-местным салоном. Но с появлением новых хозяев в 2017 году (бренд приобрела французская PSA) модельный ряд марки стал стремительно меняться. Так, на дорогах общего пользования был замечен большой кроссовер Opel, явно построенный на базе Peugeot 5008.

О том, что перед нами не Peugeot, говорят характерные дневные ходовые огни Opel, которые мы видели на другом кроссовере бренда — Grandland X. Выдают автомобиль и задние фонари, которые также похожи на оптику Grandland X, а не 5008-го. При этом очертаниями кроссовер очень напоминает Peugeot 5008.

Пока нет ни слухов, ни предположений, как будет называться новый 7-местный кроссовер Opel. Не исключено, что автомобиль станет поставляться и на российский рынок, если дела у Опеля в нашей стране пойдут на лад и заявленные в продажу модели будут пользоваться достаточным спросом. В этом случае можно рассчитывать и на востребованность более дорогого большого кроссовера.

Можно предположить, что тесты нового кроссовера Opel не затянутся — кузов под камуфляжем явно имеет серийные детали. Таким образом, можно рассчитывать на премьеру новой модели Opel в 2020 году.

Какие Опели наиболее востребованы в России и что стоит везти на продажу в нашу страну? Ответ дает вторичный рынок.

Фото: motor1.com