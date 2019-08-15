Запрет старых машин: в Госдуме объясняются

Вчера общественность взбудоражила новость о том, что власти рассматривают предложение о запрете транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации. Оказалось, идею неверно истолковали.

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Автор инициативы, зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина сообщила, что направленный в министерства и ведомства документ — это рекомендации, а не законодательная инициатива, и рассказала, кого она касается.

«Самое главное, что речь идет только о коммерческом транспорте. О личном транспорте речь не идет. Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу. Речь идет о коммерческих автомобилях, на которых зарабатывают деньги», — отметила Альфия Когогина.

Вице-президент Группы ГАЗ Елена Матвеева считает, что разумная идея утонула в неверных трактовках, которые не имеют никакого отношения к действительности. Вопрос о необходимости ограничения сроков эксплуатации транспорта родился еще в 2013 году, когда эта мера была введена в отношении автобусов для перевозок детей.

К решению данной проблемы подталкивает огромное количество аварий со старыми автобусами, которые уже дышат на ладан, а их продолжают эксплуатировать транспортные перевозчики.

Ограничение эксплуатации старого коммерческого транспорта — это не личная инициатива Когогиной, а проработанное, сверенное с мировым опытом, коллегиальное предложение членов экспертного совета, в который входят и производители, и общественные организации, и технические эксперты. Ограничение предельного возраста коммерческого транспорта на сегодняшний день мера необходимая, подчеркивают на ГАЗе.

«Автобусы, перешагнувшие десятилетний рубеж, независимо от марки производителя и страны выпуска, отстают от современных требований, предъявляемых к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности. Ограничение эксплуатации старой техники не может быть заменено регулярными техосмотрами, т.к. запас прочности старой техники снижается в 1,5–2,5 раза, и никакой техосмотр не в состоянии выявить уровень накопленного усталостного износа материалов и компонентов, который может послужить причиной отказа систем автобуса во время движения», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГАЗа.

На сегодняшний день в России около 60% парка автобусов старше 10 лет, а в большинстве европейских стран средний возраст автобусного парка составляет 6–7 лет.

В августе Кабмин выделил 10 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи в регионах.



Фото: Алексей Павлишак/ТАСС