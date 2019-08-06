Сегодня, в 12:37 Автомобили скорой помощи и школьные автобусы решили обновить Правительство выделило на эти цели 10 млрд рублей.
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Кабмин выделил 10 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи в регионах.
«Из резервного фонда правительства выделяется 10 млрд руб. для дополнительной поставки не менее 1,2 тыс. новых автомобилей скорой медицинской помощи и 2,2 тыс. школьных автобусов в субъекты Федерации», — говорится в сообщении Правительства РФ.
Деньги планируют распределить пополам — 5 млрд руб. предусмотрено на закупку автомобилей «скорой» и 5 млрд руб. на закупку школьных автобусов.
До 1 февраля 2020 года Минпромторгу поручено отчитаться о целевом расходовании выделенных средств. Обновление парка — одна из мер, направленных на стимулирование производителей отечественных автотранспортных средств.
Дмитрий Медведев дал поручение выделить в текущем году деньги на школьные автобусы и машины скорой помощи еще 25 июля.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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