Пять компаний-автопроизводителей могут рассчитывать на государственные льготы

Минпромторг принял решение поддержать специнвестконтракты компаний «Фольксваген», «Джи Эм — АВТОВАЗ», «Автотор», «ПСМА» (Peugeot-Citroen-Mitsubishi) и «Вольво».

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Одобренные компании могут рассчитывать на стандартный набор преференций и льгот от государства, таких как гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Компании же, в свою очередь, обязались достичь определенного уровня локализации, то есть изготовления всех ключевых компонентов автомобилей, включая двигатель, коробку передач, электронных блоков управления, элементов кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории России.

Например, Volkswagen обязался углубить локализацию моделей Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiaq, Volkswagen Tiguan и Tarek (аналог китайской модели Volkswagen Tharu). Последняя в России не выпускается, но является потенциально-перспективной моделью. Так, производство двигателей 1.6 MPI, 1.4 TSI предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Будут использованы заготовки коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также предполагается локализация коробки передач и электронных систем управления автомобилем.

В рамках специнвестконтракта с «Автотором» планируется создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн рублей.

Особенностью СПИКа с ООО «ПСМА Рус» будет производство двигателя, который, в том числе, будет поставляться на экспорт. От экспортных поставок компания надеется получить порядка 12% выручки.

В рамках проекта ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ» планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva. Речь идет о новом поколении модели, про которое разговоры идут уже давно.

А по проекту АО «Вольво» планируется локализовать производство грузовых автомобилей.

Специнвестконтракты способствуют не только стабильному производству автомобилей в нашей стране, но и должны обеспечить планомерную загрузку производителей автокомпонентов.

Локализация производства оценивается по балльной системе. Господдержка автопроизводителям будет зависеть от количества набранных баллов.

Есть отдельная заявка на специнвестконтракт от BMW. До сих пор предполагалось, что автоконцерн подпишет договор совместно с калининградским «Автотором».

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