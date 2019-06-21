Пять компаний-автопроизводителей могут рассчитывать на государственные льготы

Одобренные компании могут рассчитывать на стандартный набор преференций и льгот от государства, таких как гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Компании же, в свою очередь, обязались достичь определенного уровня локализации, то есть изготовления всех ключевых компонентов автомобилей, включая двигатель, коробку передач, электронных блоков управления, элементов кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории России.
Например, Volkswagen обязался углубить локализацию моделей Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiaq, Volkswagen Tiguan и Tarek (аналог китайской модели Volkswagen Tharu). Последняя в России не выпускается, но является потенциально-перспективной моделью. Так, производство двигателей 1.6 MPI, 1.4 TSI предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Будут использованы заготовки коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также предполагается локализация коробки передач и электронных систем управления автомобилем.
В рамках специнвестконтракта с «Автотором» планируется создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн рублей.
Особенностью СПИКа с ООО «ПСМА Рус» будет производство двигателя, который, в том числе, будет поставляться на экспорт. От экспортных поставок компания надеется получить порядка 12% выручки.
В рамках проекта ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ» планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva. Речь идет о новом поколении модели, про которое разговоры идут уже давно.
А по проекту АО «Вольво» планируется локализовать производство грузовых автомобилей.
Специнвестконтракты способствуют не только стабильному производству автомобилей в нашей стране, но и должны обеспечить планомерную загрузку производителей автокомпонентов.
- Локализация производства оценивается по балльной системе. Господдержка автопроизводителям будет зависеть от количества набранных баллов.
- Есть отдельная заявка на специнвестконтракт от BMW. До сих пор предполагалось, что автоконцерн подпишет договор совместно с калининградским «Автотором».
Фото: depositphotos.com
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