На территории России введена балльная система оценки локализации автомобилестроения. От количества набранных баллов будет зависеть право на специальный инвестконтракт, который предполагает господдержку, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.

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«В целях предоставления автопроизводителям господдержки в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов вводится балльная оценка степени локализации автомобилестроения на территории России», — сообщается в пояснении к документу Кабмина.

Теперь господдержка автопроизводителям будет зависеть от количества набранных баллов. Их будут начислять за локализацию различных операций: штамповки, сварки, окраски, двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, систем управления и применение отечественных лакокрасочных материалов.

Для заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) после 1 июля 2019 года автопроизводителям необходимо будет набрать не менее 7 тыс. баллов, при производстве не менее чем 90% машин в течение года. Это касается легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и автобусов. Задача эта непростая. Дороже всего оцениваются сварка и окраска кузовов — в 400 и 500 баллов соответственно, а вот за применение изготовленных в России колесных дисков и шин дадут всего по 10 баллов.