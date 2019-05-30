«В целях предоставления автопроизводителям господдержки в рамках государственных и муниципальных закупок и поддержки внутреннего спроса на продукцию производителей легковых, грузовых, легких коммерческих автомобилей и автобусов вводится балльная оценка степени локализации автомобилестроения на территории России», — сообщается в пояснении к документу Кабмина.
Теперь господдержка автопроизводителям будет зависеть от количества набранных баллов. Их будут начислять за локализацию различных операций: штамповки, сварки, окраски, двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, систем управления и применение отечественных лакокрасочных материалов.
Для заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) после 1 июля 2019 года автопроизводителям необходимо будет набрать не менее 7 тыс. баллов, при производстве не менее чем 90% машин в течение года. Это касается легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и автобусов. Задача эта непростая. Дороже всего оцениваются сварка и окраска кузовов — в 400 и 500 баллов соответственно, а вот за применение изготовленных в России колесных дисков и шин дадут всего по 10 баллов.
- Балльную систему оценки локализации автопрома Минпромторг предложил еще в августе 2018 года. В ведомстве считают, что эта система прозрачная и понятная, и в зависимости от количества набранных баллов меры господдержки будут формироваться более справедливо.
- Между тем, российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей продолжает снижаться. Так, в апреле падение составило почти 3%.
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