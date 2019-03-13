Новые требования по локализации: будет трудно даже АВТОВАЗу

Минпромторг ужесточает локализацию, чтобы усложнить доступ к господдержке в автопроме. Балльную систему подсчета локализации собираются пересмотреть.

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С новыми требованиями, разработанными Минпромторгом, доступ к господдержке будет трудно получить даже российским компаниям. Как мы уже писали, автопроизводители смогут свободно выбирать компоненты для производства в РФ вместо обязательных операций, которые исходно планировал Минпромторг. Но при этом увеличат общее число баллов, необходимых для того, чтобы получить господдержку. Чтобы получить госсубсидирование экспорта, пишет «КоммерсантЪ», нужно набрать 2 тыс. баллов, для доступа к льготным автокредитам, лизингу и госзакупкам — 6 тыс. баллов. Для 50%-ной компенсации пошлин на автокомпоненты потребуется 4 тыс. баллов, для тех, кто претендует на 85%-ную компенсацию — 6 тыс. баллов.

Теперь среди требований есть, в том числе, и локализация электроники (например, системы управления двигателем или трансмиссией). Наладить ее производство в России достаточно сложно, зато это имеет существенный «вес» в прибавке баллов.

Минимальный доступ к господдержке — это 2 тыс. баллов; чтобы их набрать, необходимо, к примеру, осуществлять в Российской Федерации сварку, окраску, штамповку кузова (включая использование 70% российского металла), а также выпускать двигатель и коробку передач.

Большое число баллов добавляет каждый процент инвестиций от выручки в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Российские концерны АВТОВАЗ, «Группа ГАЗ», Sollers и КАМАЗ инвестируют 1–2% от выручки в НИОКР, за что получают дополнительную фору по баллам.

Вместе с тем отечественные производители, по новым требованиям, лишь с трудом смогут набрать 6 тыс. баллов для получения доступа к мерам господдержки за счет ключевых операций (двигатель, коробка передач) и НИОКР.

Что касается иностранных автоконцернов, занимающихся сборкой в России, им будет сложно получить даже минимальные субсидии, и ближе всего к планке 2 тыс. баллов окажутся те компании, которым удалось локализовать выпуск двигателей.

Правда, это еще не окончательный сценарий, правила локализации дорабатывают. Но известно, что документ должен быть готов уже до конца недели. Если же все останется как есть, иностранные концерны, локализовавшие свое производство в России, рискуют остаться не только без субсидий, но и без банковской господдержки экспорта.