Программы льготного автокредитования продлили. Но не для всех

Материалы по темеСредняя цена нового автомобиля в 2018 году достигла 1,43 млн рублей
Скидка по ним составит те же 10% от стоимости нового автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — 25%. А далее в программы внесены коррективы — если раньше собранный на территории РФ новый автомобиль мог стоить не более 1,45 млн рублей, то теперь стоимостную планку снизили до 1 млн рублей. А это значит, что выбор моделей по программам существенно сокращается.
Из-за повышения ставки НДС автопроизводители также были вынуждены поднять цены, и многие надеялись, что стоимостную планку повысят, поэтому ее снижение стало неприятным сюрпризом. Сейчас уже и стоимость некоторых бюджетных моделей в приемлемых комплектациях приближается к миллиону рублей. Поэтому господдержка теперь направлена на наиболее массовый сегмент автомобилей. Официального списка моделей, попадающих под действие программ, пока нет.
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- Вчера назвали цены обновленного Renault Duster: от 709 000 до 1 132 990 рублей (в топовой комплектации).
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