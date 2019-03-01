Программы льготного автокредитования продлили. Но не для всех

Покупатели российских автомобилей смогут вновь воспользоваться госсубсидиями по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Но условия их стали жестче.

Материалы по теме Средняя цена нового автомобиля в 2018 году достигла 1,43 млн рублей

Как и было обещано, с 1 марта возобновляется действие программы «Первый автомобиль», по которой можно в кредит купить свою первую машину со скидкой, и программы «Семейный автомобиль», которая распространяется на семьи с двумя и более детьми. На эти программы государство выделило 3 млрд рублей, которые пойдут на новые автомобили, приобретаемые в 2019 году без учета затрат по обязательствам прошлых периодов.

Скидка по ним составит те же 10% от стоимости нового автомобиля, а для жителей Дальнего Востока — 25%. А далее в программы внесены коррективы — если раньше собранный на территории РФ новый автомобиль мог стоить не более 1,45 млн рублей, то теперь стоимостную планку снизили до 1 млн рублей. А это значит, что выбор моделей по программам существенно сокращается.

Из-за повышения ставки НДС автопроизводители также были вынуждены поднять цены, и многие надеялись, что стоимостную планку повысят, поэтому ее снижение стало неприятным сюрпризом. Сейчас уже и стоимость некоторых бюджетных моделей в приемлемых комплектациях приближается к миллиону рублей. Поэтому господдержка теперь направлена на наиболее массовый сегмент автомобилей. Официального списка моделей, попадающих под действие программ, пока нет.