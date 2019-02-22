Правительство урезало господдержку автопрому

В 2019 году правительство планирует оставить господдержку авторынку, хоть речь идет о более скромных объемах помощи, чем в прошлом году.

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Начальник отдела анализа мониторинга рынков Минпромторга Владимир Костюченков рассказал на форуме автобизнеса ForAuto-2019, который проводил «Автостат», что на поддержку спроса на автомобили и общественный транспорт в 2019 году предполагается выделить 11,9 млрд рублей (в 2018 году было 31,9 млрд). Эти средства направят на поддержку льготного лизинга колесных транспортных средств (в том числе «Русский тягач» и «Свое дело») — 4,9 млрд рублей, на льготные автокредиты (в том числе программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») — 3 млрд (на новые автомобили, без учета затрат по обязательствам прошлых периодов).

На стимулирование спроса на газомоторную технику направят 2,5 млрд рублей (в 2018-м — 4,8 млрд рублей). Сумма средств на субсидирование закупок общественного электротранспорта осталась прежней — 1,5 млрд рублей.

Специалисты рынка предполагают, что если рынок в середине года начнет падать, вероятно, правительство изыщет дополнительные средства, чтобы его поддержать.

В 2018 году благодаря программам стимулирования спроса на российском рынке было реализовано 134 819 автомобилей: 99 466 шт. — по программам льготного кредитования, 24 145 шт. — по программам льготного лизинга. На прочие программы пришлось 11 208 автомобилей.

Недавно Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что необходимо переводить предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта на более чистые, экологические решения, а бизнес должен в этом помочь. Речь идет, в первую очередь, о развитии рынка газомоторного топлива.

Еще в марте прошлого года в Минпромторге предполагали, что на программы поддержки спроса в 2018 году государство выделит более 13,5 млрд рублей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС