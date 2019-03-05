Автопрому в России разрешат выбирать детали. Новая идея господдержки

В правительстве разрабатывают новую программу господдержки производителей, после того как предыдущая была раскритикована всеми ими.

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Минпромторг хотел заставить автопроизводителей локализовать производство ключевых компонентов (двигатели, трансмиссии и пр.), а также инвестировать значительные средства в НИОКР, то есть в исследования и конструкторские разработки. Только на таких условиях они могли получить господдержку, например налоговые преференции.

После публикации в прошлом году программы Минпромторга практически все автопроизводители выступили единым фронтом в критике предложений. Для большинства из них такие условия делают производство автомобилей в России нерентабельным. Иностранные компании особо возмущались необходимости инвестиций в НИОКР. Все они имеют собственные центры за границей, и было непонятно, зачем необходима локализация конструкторских разработок.

После этой волны и коллективных писем в правительство в последнем была создана рабочая группа под руководством вице-премьера Дмитрия Козака. Коррекция программы была возложена на Минэкономики. Последнее все же кардинально решило изменить меры господдержки.

Но для автопроизводителей они оказались более щадящими. В частности, автопроизводители смогут сами выбирать, какие компоненты локализовывать, пишет «КоммерсантЪ». Балльная система, которую предлагал Минпромторг, осталась. Но количество баллов за каждую операцию серьезно выросло.

Все ключевые меры господдержки (льготные автокредиты и субсидии, банковская субсидия при экспорте продукции и компенсации части затрат при производстве узлов и агрегатов) привязываются к выполнению обязательств по локализации. Самое важное: компенсация утильсбора (промсубсидия), автопроизводители будут должны подписать до 1 июля специнвестконтракт. Если они не успеют это сделать, то должны еще и набрать определенное количество баллов.

Участники рынка, пишет издание, в целом довольны новыми мерами господдержки, но отмечают, что распределение баллов такое, что ее можно получить локализовав уже производимые и низкотехнологичные компоненты.

Например, местное производство кузова, экстерьера, топливного бака и обивки совокупно получили больший вес, чем производство двигателя, коробки передач и электронного блока управления двигателем. Доля последних в себестоимости автомобиля превышает 50%, говорят участники рынка.

В министерствах и ведомствах тему не комментируют, но источники в них говорят, что весомость баллов может быть пересчитана. Проект новой программы господдержки может быть внесен в Минпромторг уже на этой неделе.

Hyundai уже принял решение делать двигатели и коробки передач в России. Это позволило ему заключить специнвестконтракт.

А вот Ford, проводящий глобальную программу сокращения издержек, все равно может закрыть завод в России.

Фото: Михаил Кулешов/«За рулем»