Сегодня, в 9:32 Сегодня вступили в силу новые наказания за непропуск скорой помощи Нововведения касаются как статей КоАП, предусматривающих штрафы и лишение прав, так и статей Уголовного кодекса, грозящих тюремным сроком.
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Новые законы, ужесточающие ответственность за непропуск автомобилей скорой помощи и воспрепятствование работе медиков, вступили в силу сегодня. За отказ пропустить машину скорой помощи со спецсигналами теперь положен штраф не в 500, а в 5000 рублей, а также предусматривается лишение водительских прав сроком не до трех, а от трех до 12 месяцев. Поправки в Уголовном кодексе предусматривают еще более жесткие наказания водителей, отказывающихся пропускать медиков и мешающих их работе. Если здоровью пациента в результате этого был нанесен тяжкий вред, то виновный водитель может сесть в тюрьму на срок до двух лет и быть оштрафованным на 80 тыс. рублей. В случае смерти пациента тюремный срок может составить до четырех лет. Вступившие сегодня в силу законы были подписаны президентом Владимиром Путиным 26 июля этого года. Автором поправок выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова. Подробнее о нововведении и о возможных наказаниях за непропуск автомобилей скорой помощи читайте здесь. Фото: Алексей Белкин/ТАСС
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