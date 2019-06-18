Штрафы за непропуск пешеходов будут выписывать чаще

Камер, следящих за пропуском пешеходов, на корректность работы которых часто жалуются водители, станет больше на треть.

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В данный момент видеокамерами, фиксирующими пропуск пешеходов автомобилями, оснащены 27 переходов Москвы. Тем временем автомобилисты отмечают некорректную работу данных видеокамер, которые выписывают штрафы, даже если водитель пропустил пешеходов. Согласно статье 12.18 КоАП, непредоставление преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Несмотря на жалобы, ЦОДД намерен существенно увеличить количество видеокамер, следящих за нерегулируемыми пешеходными переходами, не заявляя ничего о корректировке алгоритма их работы.

«Сейчас в Москве 27 камер, следящих за машинами, которые не пропускают пешеходов. Скоро будет на 12 больше. А потом ещё больше — очень много аварийных мест, где на зебрах сбивают людей. Камеры — один из способов предотвратить ДТП и сделать город немного безопаснее», — заявил Центр организации дорожного движения на своей страничке в Twitter.

Согласно п. 14.1. ПДД «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода». Ключевое понятие здесь — «уступить дорогу», что означает не вынуждать человека менять скорость и направление своего движения. То есть главным условием становится пересечение траекторий движения водителя и пешехода не только в пространстве, но и во времени. То есть с уходом человека на другую полосу, вы можете ехать дальше, так как нигде не написано, что вы должны ждать, пока пешеход дойдет до противоположного тротуара. На практике же это не работает, и оспорить решение видеокамеры практически невозможно, отмечают оштрафованные за «непропуск» пешеходов автомобилисты на своих страничках в социальных сетях.

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