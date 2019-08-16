Невероятно! Суды встают на сторону водителей и отменяют штрафы

Всех нас, водителей, время от времени (кого чаще, кого реже) останавливают и проверяют инспекторы ДПС. Ошибки при общении могут привести к штрафу и значительной потере времени. Скажем, на необоснованную проверку на трезвость. Вот что важно помнить, когда вам махнули «полосатой палочкой».
Первая передача, понижайка, натужный рев двигателя, периодические пробуксовки всех четырех колес — оседлав огненно-оранжевый УАЗ Хантер в модификации «Экспедиционный», я карабкаюсь на легендарный Эльбрус, самую высокую вершину Европы.
Под руководством родоначальника мотофристайла в России Алексея Колесникова и его команды FMX13 двадцать ребят из Краснодара, Пятигорска, Коломны, Москвы и близлежащих регионов прокачивали свои навыки в самых разных направлениях.
Автоматов на российском рынке становится все больше. На их долю приходится 58,5% от общего числа проданных машин. Производители считают, что управлять автомобилем, отвлекаясь на ручное переключение передач, — это уже прошлый век. Так ли это? Или автомобили на механике все же лучше, разбираемся в статье.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.