Невероятно! Суды встают на сторону водителей и отменяют штрафы

Штрафы, вынесенные в отношении граждан и юрлиц с помощью приложения «Помощник Москвы», стали отменять в судах.

Ранее Пленум Верховного суда разъяснил, что «письмо счастья» недействительно, если не составлен протокол и на место не вызван собственник машины. Одной фотографии, сделанной с помощью сотового телефона больше недостаточно.

22 июля Мосгорсуд рассматривал жалобу компании «Газелькин» (грузовое такси) о штрафе в 300 тыс. руб. за стоянку транспортного средства на газоне. Постановление было оформлено 18 февраля Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) на основе фотографии, которую прислал гражданин через «Помощника Москвы», сообщает «Коммерсант».

Автовладельца в МАДИ не вызывали, протокол не составляли, постановление выносилось в упрощенном порядке по аналогии со штрафами со стационарных камер.

Районный суд подтвердил законность постановления, но городской суд штраф отменил, поскольку МАДИ не представила доказательств, что «Помощник Москвы» работал в автоматическом режиме, а значит, применение упрощенного порядка незаконно.

Также было отменено еще несколько подобных штрафов.

Теперь судьи руководствуются постановлением пленума Верховного суда от 20 июня, в котором разъяснено, что если нарушение правил стоянки снято на камеру смартфона, то нельзя применять к автовладельцу упрощенный порядок привлечения к ответственности. Штраф можно выписывать только по съемке стационарной камеры или мобильной, установленной в машине, работающей на конкретном маршруте (например, «Паркон» или «Паркрайт»).

Приложение «Помощник Москвы» применяется в Москве с 2015 года и позволяет фиксировать нарушения правил парковки. За три года с его помощью вынесли более 800 тыс. постановлений. Но следует учитывать, что «охотники» за нарушениями часто делают это небескорыстно и получают от мэрии разного рода вознаграждения.

В МАДИ (Московской автодорожной инспекции) не унывают — в начале августа вышла новая версия «Помощника Москвы», разработанная с учетом рекомендаций ВС. Работа программно-аппаратного комплекса «Помощник Москвы» теперь полностью соответствует КоАП РФ, утверждают в ведомстве.

Приложение «Помощник Москвы», позволяющее любому человеку выступать в роли общественного инспектора, породило новый вид мошенничества, о котором рассказывает наш автор.



Фото: Михаил Почуев/ТАСС